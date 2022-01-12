Житель Селивановского района украл травматический пистолет, чтобы ранить себя

7 января 54-летний житель Вязников сообщил в полицию о том, что из его квартиры, из сейфа, где хранится оружие, похищены патроны и травматический пистолет, сообщает областное управление МВД.

Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя Селивановского района. Он пояснил, что знал о том, что потерпевший является охотником и в его квартире есть оружие. Также он знал и о том, где мужчина в свое отсутствие оставляет ключи от квартиры. Воспользовавшись моментом, злоумышленник проник в квартиру, отогнул нижний край дверцы сейфа, откуда похитил травматический пистолет и патроны.

Свои действия он объяснил тем, что находился в нестабильном эмоциональном состоянии, так как накануне поссорился со своей супругой. При помощи травматического пистолета хотел демонстративно нанести себе ранение. Однако патронов в пистолете не оказалось, а похищенные им патроны предназначались для охотничьего ружья.

У задержанного полицейские изъяли 24 патрона, являющиеся боеприпасами, и травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "хищение боеприпасов)". Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.