В Гороховце директор местной организации обвиняется в крупном мошенничестве

Как сообщает прокуратура Владимирской области, директор ООО «Коммунальщик» обвиняется в том, что с 29 апреля 2019 года по 6 ноября 2020 года использовала служебное положение и вносила заведомо ложные документы по перевозке мусора в местное Управление городским хозяйством.

По версии следствия, «Коммунальщик» и МУ «Управление городским хозяйством» Гороховца заключили контракт на ликвидацию несанкционированных свалок, находящихся в городе, и руководитель фирмы-подрядчика вносила «липовые» бумаги, согласно которым отходы якобы вывозились на мусоросортировочное предприятие, а также на полигон по захоронению отходов в Марьинке. Таким образом муниципалитету был причинен ущерб в 472 тысячи рублей. Преступление вскрылось в ходе прокурорской проверки.

Вскоре Гороховецкий суд начнет рассмотрение данного уголовного дела.