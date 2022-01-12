Владимирцы занимают в ломбардах в среднем около 12 тысяч рублей

Владимирское отделение Центробанка России сообщает, что владимирцы стали чаще брать займы в ломбардах. По статистике 2021 года было заключено около 65 тысяч договоров займа. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём займов вырос на четверть.

За три квартала 2021 года жители Владимирской области взяли в ломбардах под залог имущества более 794 млн рублей. Средний займ составил 12,3 тысячи рублей. По статистике в ломбарды в основном обращаются люди в возрасте 45 лет и старше, в эту группу входят 43% от всех клиентов ломбардов. При этом 55% заемщиков женщины. Чаще всего в ломбард закладывают ювелирные украшения, а также электронику, бытовую технику, меховые изделия.

С октября прошлого года в регионе работает 24 ломбарда: на один ломбард меньше, чем годом ранее. Проверить ломбард в реестре можно на сайте Банка России с помощью записи в поисковой строке «государственный реестр ломбардов» и сверки наличия организации в списке действующих ломбардов.