"Пекинку" в черте города Владимира включили в состав федеральной дороги Р-132

Подъездные дороги от М-7 «Волга» к Иваново и Владимиру вошли в состав Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль, сообщили в ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород".

Речь идет о следующих участках М-7 «Волга»: подъезд к Иваново км 0+000 – км 20+725 (в черте Владимира) и подъезд к Владимиру км 0+000 – км 32+239. Теперь они называются так: Р-132 "Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга» км 0+000 – км 20+725 и Р-132 "Золотое кольцо», восточное соединение с М-7 «Волга» км 0+000 – км 32+239. Исчисление километража начинается от пересечения с Суздальским проспектом во Владимире и далее по направлению в сторону Москвы и в сторону Нижнего Новгорода. На дорогах уже установлены новые километровые столбики.

Кроме того, участок автодороги в обход Бараков от транспортной развязки с трассы М-7 «Волга» на 188 км до поворота на Гусь-Хрустальный также вошел в состав Р-132 «Золотое кольцо» и получил новый километраж – км 292+959 – км 304+312.