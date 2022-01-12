За сутки с улиц Владимира вывезли более 9 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Владимира продолжают круглосуточную уборку снега с улиц областного центра. За прошедшие сутки из города в места временного складирования вывезено более 9000 кубометров снега, большегрузные самосвалы выполнили более 450 рейсов. В ночь с 11 на 12 января снег с улиц Владимира убирали 53 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». С утра 12 января зимнюю уборку продолжают 59 единиц техники и 66 рабочих ручной уборки предприятия.

Колонны комплексных дорожных машин — всего 18 КДМ - проводят патрульную снегоочистку городских дорог. Расчистку более чем 150 км городских тротуаров от снега выполняют 12 тракторов. 16 самосвалов вывозят собранный снег на место временного складирования.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).