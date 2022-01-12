В Центре ИЗО откроется выставка Владимира Хамкова

14 января в Центре ИЗО откроется передвижная выставка Владимира Хамкова «Родина моя – Анопино!».

Одним из любимых кинорежиссеров владимирского художника-пейзажиста Владимира Хамкова является Василий Шукшин. Их объединяет любовь к русским просторам и схожее отношение к теме малой родины. В картинах Владимира Хамкова также на протяжении всей жизни отражается любовь и тяга к родной земле. Только главные «персонажи» его картин – широкие поля, колхозные пашни и «березы-красавицы», стоящие вдоль дороги.

Владимир Хамков родился в поселке Анопино Гусь-Хрустального района. Именно здесь проявился его интерес к изобразительному искусству. По иллюстрациям из журнала «Огонек» молодой человек осваивал первоначальные навыки рисования, сравнивал репродукции картин известных художников с живой природой, пытался понять, как известный пейзажист Исаак Левитан создавал шедевры.

На анопинской земле Владимир Хамков определился с будущей профессией и нашел своих первых наставников. Среди них – местный художник Федор Ядрицев, выпускник Суздальского и Рязанского художественных училищ, работавший на Анопинском заводе имени М.И. Калинина.

Владимир Хамков переехал из Анопино во Владимир в 1981 году ради получения художественного образования в училище № 15. Художник стал признанным мастером пейзажа, его причисляют к продолжателям традиций Владимирской школы живописи, он получил от Российской академии художеств Медаль «Достойному». Работы художника находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 14 февраля. Вход свободный.