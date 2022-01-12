В Суздальском районе рейсовый автобус столкнулся с легковой машиной

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 12 января в 9.00 на 273 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» легковой автомобиль «Форд Фьюжн» под управлением женщины 1976 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки «ПАЗ», следовавшим по маршруту «Владимир — Суздаль».

- В автобусе на момент столкновения находились трое пассажиров, - сообщил старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов.

Никто из находившихся в автобусе людей не пострадал. Травмы получила женщина, управлявшая легковушкой — прибывшая на место аварии «скорая помощь» увезла ее в больницу.

В настоящее время по факту ДТП в ГИБДД проводится проверка.