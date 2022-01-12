Во Владимире суд отказался перенести дело Рената Чагаева в другой регион

В Октябрьском районном суде Владимира 11 января состоялось очередное заседание, в ходе которого продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Рената Чагаева, который обвиняется в получении взятки в 1,7 миллиона рублей.

Ранее рассмотрение дела было отложено в связи с неявкой свидетелей, на этот раз они все же явились.

- В ходе заседания были допрошены свидетели, также было отказано в изменении подсудности, о чем ходатайствовала сторона защиты, - сообщила официальный представитель Октябрьского райсуда Владимира Кристина Белогруд.

Адвокаты Чагаева просили перенести рассмотрение дела в другой регион, однако суд не нашел для этого оснований, так что судить вице-губернатора продолжат во Владимире. Следующее заседание состоится уже 19 января — в этот день должны явиться новые свидетели.