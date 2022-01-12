Во Владимирской области 12 января коронавирус диагностирован у 145 человек

Во Владимирской области 12 января лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

40 случаев во Владимире, 24 - в Муромском, 23 - в Ковровском районах, 11 заболевших в Александровском, 10 - в Гусь-Хрустальном, по 6 - в Кольчугинском и Киржачском, 5 - в Юрьев-Польском, по 4 - в Вязниковском, Меленковском, Суздальском и Гороховецком районах, 2 случая в Судогодском, по 1 - в Камешковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 376 случаев заболевания (19 625 сл. в г. Владимире, 9298 сл. в Гусь-Хрустальном, 9328 сл. о. Муром, 7978 сл. в Ковровском, 4505 сл. в Александровском, 4011 сл. в Петушинском, 3443 сл. в Юрьев-Польском, 3539 сл. в Вязниковском, 3659 сл. в Кольчугинском, 3428 сл. в Суздальском, 2601 сл. в Собинском, 2784 сл. в Киржачском, 2103 сл. в Меленковском, 1880 сл. в Гороховецком, 1786 сл. в Камешковском, 1467 сл. в Селивановском, 1090 сл. в Судогодском, 851 сл. в г. Радужном).