Уроженец Мурома выступит на олимпиаде в Пекине

Президиум ФЛГР утвердил окончательный состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры.

В составе команды оказался уроженец Мурома Иван Якимушкин, который сейчас выступает за Тюмень. Для спортсмена это первые олимпийские игры.

- Состав оптимальный на сегодняшний день. Исходя из всех, кто есть в наличии, всех проверили. Это лучшие, кто есть. Оптимальный состав. Сейчас ищем какие-то старты, потому что невозможно без них сидеть до Олимпиады. Соревновательность точно будет, пытаемся найти. Пока тяжело, но, думаю, что найдём», — цитирует тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко "Чемпионат".

Кстати, директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач заявлял, что Владимирская область намерена вернуть Якимушкина домой. В регионе есть что предложить спортсмену. К слову, сам Иван и его родители будут рады возвращению во Владимирскую область.