В Киржаче мужчина убил охранника общежития

Возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Киржачского района. Он обвиняется в убийстве, сообщает областное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 1 января 2022 года между охранником общежития и одним из жильцов из-за длительных неприязненных отношений произошел словесный конфликт. Обвиняемый ударил охранника ножом в шею.

От полученных телесных повреждений 29-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении ранее судимый мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Он заключен под стражу.