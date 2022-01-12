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Происшествия12 января 2022 5:36

В Киржаче мужчина убил охранника общежития

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Киржачского района. Он обвиняется в убийстве, сообщает областное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 1 января 2022 года между охранником общежития и одним из жильцов из-за длительных неприязненных отношений произошел словесный конфликт. Обвиняемый ударил охранника ножом в шею.

От полученных телесных повреждений 29-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении ранее судимый мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Он заключен под стражу.