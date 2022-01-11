В январе во Владимирской области пройдут плановые отключения телерадиовещания

В январе 2022 года во Владимирской области будут проводиться плановые отключения телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.

17 января с 2 часов ночи до 11 часов утра планируется отключение объекта связи в деревне Быково Судогодского района, в зону охвата которого входят города Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный и ЗАТО Радужный, а также населённые пункты Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Суздальского и Судогодского районов.

24 января с 10 до 16 часов профилактические работы будут проводиться в Александрове, а 31 января в то же время − в Вязниках. В зоны охвата этих объектов связи РТРС входят населённые пункты Александровского и Вязниковского районов соответственно.