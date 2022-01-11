Во Владимирской области за сутки 372 человека вылечились от коронавируса

Как сообщает облздрав, всего за минувшие сутки с больничных и из стационаров региона было выписано 372 человека, переболевшего коронавирусной инфекцией. Также за сутки по региону подтверждено шесть новых летальных исходов.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 2974 летальных исхода и 74772 выздоровления. Тем временем, в больницах области продолжают действовать 1514 коек для больных с коронавирусом, при этом 822 койки занято, что составляет 54,3 процента от общего числа. Еще 692 койко-места остаются свободными.