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Здоровье11 января 2022 11:51

Больше 163 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

Вторым компонентом привито 156 854 владимирца
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В больницах Владимира жители областного центра продолжают активно прививаться против коронавируса.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 11 января первым компонентом вакцины привито 163566 жителей областного центра. Вторым компонентом — 156854 владимирца. Всего за время активной прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 214302 комплекта доз вакцины.

Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 11 января во Владимире привиты 71,1% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (67,2%). В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 64,5% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 58,5%).