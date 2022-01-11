Владимирская ГИБДД сообщила об осложнении погодных условий

В связи с этим Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области обратилось к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными.

- Призываем водителей без крайней необходимости не пользоваться личным транспортом, а также напоминаем участникам дорожного движения, что следует избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, выполнять предписания дорожных знаков, - сообщил заместитель начальника отдела регионального УГИБДД Олег Лапшин.

Также водителям следует соблюдать дистанцию и боковые интервалы и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

В свою очередь, пешеходам следует учитывать, что остановочный путь автомобилей в условиях непогоды многократно увеличивается, так что выходить на переход, не убедившись, что вас пропускают, ни в коем случае не следует.

Напомним — в настоящее время во Владимире и в других районах региона продолжается уборка выпавшего за минувшие сутки обильного снега. К сожалению, далеко не везде коммунальные службы справляются оперативно. Увы, только за прошлые сутки в условиях непогоды во Владимирской области произошло два смертельных ДТП, в которых погибли два человека и еще два человека получили травмы.