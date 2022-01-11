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Происшествия11 января 2022 10:21

В Петушках местный житель украл из дома знакомого пылесос и ноутбук

Задержали мужчину на территории района
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела по факту кражи из частного дома.

По версии следствия, преступление было совершено 36-летним местным жителем в октябре минувшего года. В тот день мужчина пробрался в один из частных домов райцентра, откуда стащил ноутбук и пылесос, причинив хозяевам ущерб на сумму в 16 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого на территории района. Сам он признал свою вину и объяснил, что выбрал дом не случайно — он принадлежит его знакомому, и петушинцу было известно, что хозяина давно нет дома.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.