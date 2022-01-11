Во Владимире сотрудники мэрии второй день выходят на уборку снега

Как сообщили в горадминистрации Владимира, 50 добровольцев из числа сотрудников мэрии второй день подряд в обеденный перерыв вышли на работы по расчистке города от снега. Задействуют чиновников в основном на уборке автобусных остановок.

Напомним — первый выход сотрудников горадминистрации с лопатами состоялся днем 10 января, в разгар снегопада. Теперь же коммунальные службы работают над устранением последствий стихии, однако горожане повсеместно жалуются на плохую уборку улиц и дворов Владимира.

По мнению жителей, было бы целесообразнее направить работников мэрии с лопатами не на автобусные остановки, на которых по большей части ситуация терпимая, а на расчистку подходов к детским садам, школам и другим социальным учреждениям. К сожалению, очередной снегопад показал, что дворников в городе катастрофически не хватает, а управляющие компании банально не справляются.