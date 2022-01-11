Волонтеры передали теплые вещи нуждающимся жителям Владимирской области

фото ОНФ по Владимирской области

62 пары вязаных варежек и носков, семь шапок, четыре кофты, два шарфа и шаль собрали в рамках акции «Россия связана добром» во Владимирской области. Одежду, связанную жителями региона, «Молодёжка ОНФ» передала многодетным семьям, маленьким подопечным социально-реабилитационных учреждений, а также подшефным пенсионерам команды.

«Сбор вязаных вещей мы запустили в День народного единства, потому что акция «Россия связана добром» стала по-настоящему всенародной. Многие жители Владимирской области специально вязали носочки, варежки и прочее, чтобы передать их нуждающимся. Некоторые, кто не владеет мастерством, покупали вещи и приносили. Приятно, что в этом году нас активно поддержала молодежь региона», - рассказала координатор команды «Молодёжки ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.

Первые теплые вещи добровольцы начали развозить в преддверии праздников. Вязанные носки, шапки, варежки и шали стали дополнением к новогодним подаркам.

Кроме того, добровольцы «Молодёжки ОНФ» во Владимире поздравили с праздниками коллектив и пациентов Детской поликлиники при городской больнице №2. Добровольцы передали картины, которые украсили стены медучреждения.