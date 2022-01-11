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Происшествия11 января 2022 9:25

Во Владимире задержан похититель канализационных люков

Задержать подозреваемого удалось в начале января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции по Ленинскому району Владимира в декабре поступило сообщение от представителя горводоканала о краже трех канализационных люков, сумма ущерба составила 3000 рублей.

В начале января участковым удалось раскрыть это преступление и задержать подозреваемого. Которым оказался 38-летний владимирец. К моменту задержания мужчина успел продать люки, а деньги потратить на собственные цели.

В настоящее время дознаватели полиции возбудили на него уголовное дело по факту кражи. На время расследования владимирца отпустили под подписку о невыезде.