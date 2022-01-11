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Общество11 января 2022 9:18

По центру Владимира пробегут Деды Морозы и Снегурочки

На старт волшебники выйдут 15 января
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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15 января в областном центре пройдет ежегодный забег Дедов Морозов. Регистрация начнется в 11.30 на Театральной площади. Сам забег стартует от Золотых ворот в 12 часов.

На 600-метровую дистанцию могут выйти участники всех возрастов и разного уровня подготовки, можно пробежаться всей семьей.

Всех участников на Соборной площади будет встречать Дед Мороз. Награждение пройдет в следующих номинациях: «Самый быстрый Дед Мороз» (1,2,3 место); «Самая быстрая Снегурочка» (1,2,3 место); «Самый опытный Дед Мороз»; «Самая опытная Снегурочка»; «Самый нарядный Дед Мороз»; «Самая нарядная Снегурочка»; «Самый юный Дед Мороз»; «Самая юная Снегурочка»; «Самая Снежная семья».

Не забудьте новогодние колпаки или костюмы волшебников!