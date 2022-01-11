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Общество11 января 2022 8:51

Во Владимирской области на федеральных трассах усилен режим работы дорожников

В связи с обильными снегопадами уборочная техника дежурит круглосуточно
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо», проходящих через Владимирскую область, дорожные службы переведены на усиленный режим.

Так, на территории региона в настоящее время дежурит 46 единиц различной спецтехники, в том числе 37 комбинированных машин, семь тракторов, погрузчики и автогрейдеры.

За минувшие сутки дорожники использовали на федеральных трассах 1636 тонн противогололедных материалов и очистили от снега 9000 квадратных метров дорог.