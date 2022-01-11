В новогодние праздники владимирские общественники поздравили больше 2 тысяч детей

Активисты Народного фронта во Владимирской области в рамках акции «Новогоднее чудо» поздравили с зимними праздниками детей с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей. Сладкие подарки для ребятишек были собраны неравнодушными жителями региона в «корзинах радости», появившихся в торговых центрах.

Волонтеры поздравили с Новым годом ребят из деревень Копнино Селивановского района, Новки Камешковского района, Малыгино Ковровского района и других населенных пунктов, а также дома-интерната в деревне Переложниково.

- Везде детишек ждали наши ростовые куклы с прекрасной интерактивной праздничной программой. Хороводы, угощения, горячий чай и, конечно же, подарки от Дедушки Мороза. В путешествиях по районам мы раздали больше 1 тысячи подарков, – отметила член регионального штаба Народного фронта, руководитель общественного движения «Мой адрес» Татьяна Гусарова.

В новогодние каникулы общественники в роли Деда Мороза и Снегурочки также навестили семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, в нескольких городах Владимирской области. Часть сладких подарков для них была сформирована благодаря акции «Корзина добра».

- Многие дети из партнерских организаций нашего движения писали трогательные письма Деду Морозу, а наша задача была помочь осуществить их мечты. Одним из первых подарок от нас получил мальчик Миша. Он попросил у доброго волшебника набор конструктора. Исполнить мечту ребенка с особенностями развития – бесценно, - рассказала член регионального штаба Народного фронта Татьяна Питиримова.