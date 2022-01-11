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Происшествия11 января 2022 8:17

В Александровском районе один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями

В Александровском районе один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 10 января в 13.36 на 102 километре шоссе «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» 58-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением водителя 1960 года рождения.

К сожалению, в результате столкновения пассажирка «Ларгуса» - женщина 1961 года рождения, скончалась до приезда «скорой помощи». Также травмы получили водитель «Ларгуса», у которого прибывшие врачи диагностировали ушибы, и пассажир «Гранты» 1963 года рождения, травмировавший голень. Обоим помощь была оказана на месте.

В настоящее время по факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, обстоятельства случившегося уточняются.