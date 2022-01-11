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Происшествия11 января 2022 8:05

Житель Юрьев-Польского зарезал сожительницу

Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Юрьев-Польский районный суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в убийстве.

Как сообщает областная прокуратура, вечером 16 апреля 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, мужчина поссорился с сожительницей и ударил ее в грудь, руки и ноги кухонным ножом.

От проникающих колото-резанных ранений грудной клетки с повреждением сердца и легкого потерпевшая скончалась на месте.

Подсудимый не отрицал нанесения сожительнице ножевых ранений, но заявил, что убивать ее не хотел, а лишь оборонялся.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.