В Курлово у коммунального предприятия арестовали 12 котельных за долги по коммуналке

Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию с муниципального унитарного предприятия города Курлово.

6,5 миллионов рублей организация, основными видами деятельности которой являются производство и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха, а так же сбор отходов, задолжала в адрес поставщиков газа и электроэнергии. Сбытовые компании обратилась в Арбитражный суд, а тот потребовал возместить все долги. Поскольку требования в установленный срок исполнены не были, судебные приставы наложили арест на имущество предприятия-должника, в числе которого оказались 12 котельных и две машины - «ГАЗ-27057» и «КАМАЗ 43253-R4».

Вскоре должник погасил долг в 6,5 млн рублей. Также организации пришлось заплатить исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в уставленный законом срок.