В Вязниках один человек скончался в результате столкновения легковых машин

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 16.40 в районе дома №18 по улице Большая Московская водитель «Лады-Калина» 1997 года рождения не учел дорожные условия, в результате чего легковушку занесло и выбросило на встречную полосу.

На встречной полосе «Лада» ударилась в «Ниву-Шевроле» под управлением 35-летнего водителя. К сожалению, в результате столкновения пострадал мужчина 1960 года рождения, ехавший в качестве пассажира в «Калине». С травмами его доставили в Вязниковскую ЦРБ, где он впоследствии скончался.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада «скорой помощи» и подразделение МЧС, которому пришлось деблокировать пострадавшего, оказавшегося зажатым в кабине.

В настоящее время по факту произошедшего ГИБДД проводит проверку, обстоятельства ДТП уточняются.