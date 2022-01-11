Во Владимире росгвардейцы задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Фото Росгвардии по Владимирской области

Сотрудники вневедомственной охраны по Владимиру задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере.

Находясь на маршруте патрулирования по улице Сунгирская, сотрудники Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться в овраге, но был задержан.

Молодой человек сообщил правоохранителям, что при себе у него находятся свертки с запрещенным веществом, которые он планировал продать с помощью создания тайников.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков. Согласно результатам исследования изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством, общей массой более 140 граммов.

Возбуждено уголовное дело.