Во Владимирской области хотят внедрить программу дородового обследования

Врио заместителя губернатора Константин Баранов побывал с рабочей поездкой в Областном перинатальном центре.

Как сообщила его главный врач Надежда Туманова, в первый день нового года в стенах учреждения родилось двое детей – мальчик и девочка. В целом по области 1 января зафиксировано 11 родов, в результате которых появились на свет 6 мальчиков и 5 девочек.

Было отмечено, что в Областном перинатальном центре созданы необходимые условия для выхаживания недоношенных, есть современное оборудование и опыт квалифицированных докторов, основанный на достижениях современной медицины.

Кроме того, Константин Баранов рассказал о планах на будущее. В частности, в регионе планируется внедрение обширной программы дородового обследования, а также социальной программы финансовой поддержки многодетных семей.