В Покрове построят школу на 1100 мест

В этом году в Покрове начнется строительство школы на 1100 мест. Стоимость работ оценивается в 1,1 миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.

В Покрове школу возведут на улице Больничный проезд. Корпуса разделены на общеобразовательные и физкультурно-оздоровительные. Общеобразовательные корпуса, в свою очередь, по функциональному назначению поделят на три блока: блок старших классов, административно-хозяйственный блок и блок младших классов. Физкультурно-оздоровительный блок включает в себя универсальный спортивный зал, инвентарную, раздевалки, бассейн.

Доступ в здание ФОКа осуществляется через два тёплых перехода, которые расположены рассредоточено с блоком старших классов и блоком младших классов.

В административно-хозяйственном блоке на первом этаже будут раздевалки старших классов, помещения охраны, туалеты для персонала, кладовая уборочного инвентаря и столовая. На втором этаже появятся актовый зал, два кабинета музыки и кабинеты педагогов. На третьем этаже сделают библиотеку.

Запустить школу должны в 2023 году.