Спортсмен из Коврова победил на Первенстве России по бильярдному спорту

В Екатеринбурге с 3 по 10 января прошло Первенство России по бильярдному спорту "Комбинированная пирамида" среди юниоров до 19 лет, сообщает департамент физкультуры и спорта.

В бильярдном клубе «Антей» соревновались 177 спортсменов из 32 регионов страны.

Спортсмен из Коврова Антон Виноградов в финале победил спортсмена из Москвы Евгения Башкатова. Финал прошел с большим преимуществом Виноградова. Башкатову удалось взять только две партии. Итог матча 6:2, и Антон Виноградов - победитель Первенства России.