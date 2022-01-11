Директор владимирского "Торпедо" Александр Акимов отмечает юбилей

Александр Евгеньевич Акимов, директор владимирского "Торпедо", бывший тренер черно-белых празднует день рождения. Ему исполнилось 50 лет.

Воспитанник владимирского футбола.Выступал за «Торпедо» (Владимир) в 2004 - 2008 годах. Также выступал за «Старт» (Ульяновск), «Лада» (Димитровград), «Балтика» (Калининград), «Волга» (Ульяновск).

Дебют в «Торпедо» (Владимир): 24 апреля 2004 года в матче «Петротрест» (Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Владимир) - 2:2. Первый гол в «Торпедо» (Владимир): 3 июля 2007 года в матче «Торпедо» (Владимир) - «Балтика-2» (Калининград) - 3:0.

Всего в первенствах России в составе «Торпедо» (Владимир) провёл 147 игр, забил 1 гол.

С июня 2018 года - директор ФК «АНО «Торпедо» (Владимир).

Редакция "Комсомольской правды" желает Александру Евгеньевичу здоровья, благополучия и успехов в работе!