Во Владимирской области 11 января коронавирус подтвержден у 141 человека

Во Владимирской области 11 января лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Это на два случая больше, чем за прошлые сутки. Как и говорили в облздраве, после праздников заболеваемость стала расти.

45 случаев во Владимире, 27 - в Ковровском, 23 - в Муромском районах. 9 заболевших в Суздальском, по 8 - в Александровском и Гусь-Хрустальном, 6 - в Вязниковском, по 4 - в Кольчугинском и Камешковском районах, 3 - в Киржачском, по 2 - в Юрьев-Польском и Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 83 231 случай заболевания (19 585 сл. в г. Владимире, 9288 сл. в Гусь-Хрустальном, 9304 сл. о. Муром, 7955 сл. в Ковровском, 4494 сл. в Александровском, 4011 сл. в Петушинском, 3438 сл. в Юрьев-Польском, 3535 сл. в Вязниковском, 3653 сл. в Кольчугинском, 3424 сл. в Суздальском, 2601 сл. в Собинском, 2778 сл. в Киржачском, 2099 сл. в Меленковском, 1876 сл. в Гороховецком, 1785 сл. в Камешковском, 1466 сл. в Селивановском, 1088 сл. в Судогодском, 851 сл. в г. Радужном).