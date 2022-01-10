Бывшего директора ЕРИЦ Владимирской области обвиняют в крупном присвоении

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, по факту присвоения с использованием служебного положения, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего управляющего директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области».

По версии следствия, занимая данный пост, экс-глава организации выписывала не только подчиненным, но и самой себе ежемесячные премии, хотя премировать ее мог только совет директоров.

Таким образом, с июля 2020 по февраль 2021 года она ежемесячно получала по 45 тысяч рублей, в общей сложности присвоив себе таким образом 315 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.