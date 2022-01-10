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Общество10 января 2022 14:25

Во Владимире планируют поставить памятник императору Николаю II

Предварительно, он может появиться возле храма в центре города
Алексей КОТМЫШЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фот с личной страницы Ильи Шанина в соцети "Facebook"

Фот с личной страницы Ильи Шанина в соцети "Facebook"

Еще в ноябре минувшего года Свято-Троицкий храм Владимира, что расположен на улице Музейной, объявил о начале сбора пожертвований на памятник государю Николаю II.

А на днях известный владимирский скульптор и художник Илья Шанин разместил на своей странице фото памятника императору, который, как он сам пояснил, должен быть установлен у одного из храмов в центре столицы региона.

Когда именно может состояться открытие нового памятника — пока не сообщается.