Во Владимире планируют поставить памятник императору Николаю II

Фот с личной страницы Ильи Шанина в соцети "Facebook"

Еще в ноябре минувшего года Свято-Троицкий храм Владимира, что расположен на улице Музейной, объявил о начале сбора пожертвований на памятник государю Николаю II.

А на днях известный владимирский скульптор и художник Илья Шанин разместил на своей странице фото памятника императору, который, как он сам пояснил, должен быть установлен у одного из храмов в центре столицы региона.

Когда именно может состояться открытие нового памятника — пока не сообщается.