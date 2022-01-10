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Общество10 января 2022 14:06

Студент из Владимирской области вышел в финал международного IT-конкурса

В марте он поборется за победу в соревнованиях
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Артём Морозов из Муромского института Владимирского государственного университета вышел в финал Евразийских соревнований в сфере информационных компьютерных технологий, которые ежегодно проводит компания Huawei. Он стал одним из 120 участников, что в марте этого года сразятся за победу в турнире.

В соревнованиях принимают участие студенты и молодые специалисты из России и стран Евразии. В 2021 году в отборочных испытаниях соревновались более 20 тысяч участников из более чем 500 учебных заведений.

Состязания для студентов технических вузов Huawei-Cup проводятся с целью проверить в деле свои навыки и повысить уровень знаний в рамках вузовской программы. В отборочных испытаниях участники соревнований могли попробовать свои силы в номинациях 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Storage (Компоненты центров обработки данных), IP (Технологии и протоколы IP-сетей), APP (Проектирование обильных приложений) и ICT Observer (ИКТ-Обозреватель).