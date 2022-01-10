В Вязниковском районе крупный пожар уничтожил многоквартирный дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.14 на центральный пульт пожарной связи поступила информация о пожаре в доме №1 по улице Кирова поселка Октябрьский.

На место ЧП выехали 12 сотрудников Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия дом горел открытым пламенем.

В результате пожарным удалось локализовать и потушить пламя. К счастью, никто из людей в огне не пострадал. Что касается дома, то в результате он сгорел дотла — общая выгоревшая площадь составила 135 квадратных метров.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.