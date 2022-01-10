В новогодние каникулы во Владимире скорую вызывали 2706 раз

В новогодние каникулы во Владимире скорую вызывали 2 706 раз. Чаще всего скорую помощь вызывали по поводу ухудшения течения гипертонии (393 раза), ОРВИ (374 раза, из них 288 к детям), новой коронавирусной инфекции (158, из них 3 к детям), острого нарушения мозгового кровообращения (95), острых кишечных инфекций (77, из них 56 к детям), пищевых токсикоинфекций (27, из них 15 к детям) и другой патологии.

Кроме того, 18 вызовов поступило к пострадавшим в результате ДТП (без смертельных случаев). В городе зафиксировано 4 случая отравления наркотиками и 2 случая – алкоголем. Отмечено 64 вызова к пациентам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 28 из них госпитализировано. Не обошлось и без бытового травматизма – 70 случаев.

Не всегда «скорая» могла оказать помощь. В 67 случаях пациенты отказались от медицинского осмотра, в 62 случаях человека, к которому вызвали медиков, не было на месте.