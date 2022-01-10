В пяти районах Владимирской области снова нет света

На утро 10 января из-за обрыва проводов перебои электричества зафиксированы в 27 населённых пунктах (по 2 – в Гороховецком и Селивановском районах, 5 – в Меленковском районе, 6 – в Собинском районе и 12 – в Гусь-Хрустальном районе). Над оперативным восстановлением энергоснабжения в территориях трудятся 11 бригад.

Все мероприятия контролируются руководством «Владимирэнерго» и оперативным штабом в круглосуточном режиме. В производственных подразделениях компании также организована круглосуточная работа.

За минувшие сутки в регионе расчищено 2,8 гектара просек, в том числе в Александровском районе − 0,1 га, в Вязниковском районе − 0,1 га, в Гороховецком районе − 0,1 га, в Гусь-Хрустальном районе – 0,2 га, в Камешковском районе − 0,3 га, в Киржачском районе − 0,1 га, в Ковровском районе – 0,2 га, в Кольчугинском районе − 0,1 га, в Меленковском районе − 0,1 га, в Муромском районе – 0,1 га, в Петушинском районе − 0,1 га, в Селивановском районе – 0,9 га, в Собинском районе – 0,1 га, в Судогодском районе − 0,1 га, в Суздальском районе − 0,1 га, в Юрьев-Польском районе − 0,1 га.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.