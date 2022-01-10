Муромлянин обвиняется в совершении 13 краж из сетевых магазинов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях отдел дознания полиции Мурома завершил расследование уголовного дела, которое было возбуждено на 19-летнего молодого человека из числа местных жителей.

Парень обвиняется в совершении серии мелких краж, будучи уже наказанным за мелкое хищение по административной статье.

По версии следствия, с августа по ноябрь минувшего года молодой муромлянин воровал продукты, алкоголь и бытовую химию с полок сетевых магазинов, расположенных на территории Мурома и Меленок. Всего ему инкриминируют 13 таких эпизодов, общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Сам парень свою вину признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.