Уже в эту субботу, 15 января, в 10 часов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" юных владимирцев приглашают на экскурсию в пожарную часть №2 (Горького, 46).

Там дети смогут увидеть пожарную технику, посидеть за рулем автомобиля, примерить каску и форму спасателей, увидеть, где отдыхают сотрудники МЧС, а также побывать в диспетчерской, куда поступают вызовы.

Попасть на экскурсию может любой желающий. Главное, предварительно записаться. Сделать это можно, написав в социальные сети ГУ МЧС по Владимирской области.