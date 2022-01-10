Во Владимире от коронавируса привился 71 процент взрослого населения

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 10 января во Владимире первым компонентом вакцины привито 163 380 человек. Вторым компонентом привились 156 513 владимирцев. Всего за время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 213 202 комплекта доз вакцины.

Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230 113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 10 января во Владимире привит 71% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (67,1%).

В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 64,4% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 58,3%).