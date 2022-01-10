Во Владимире вандалы пытались испортить памятник грузовику-«полуторке»

В соцсетях Владимира несколько дней назад появилась фотография, на которой изображалась сломанная дверь грузовика «ГАЗ-АА», более известного в народе, как «полуторка», установленного в Патриотическом сквере через дорогу от обладминистрации.

На тот момент в полиции областного центра отметили, что заявлений к ним по поводу порчи памятника грузовику военных лет не поступало, однако 10 января в мэрии Владимира подтвердили, что попытка порчи «полуторки» действительно была, и наказания вандалам не избежать.

Как выяснилось, двое мужчин и две их спутницы явились в Патриотический сквер и попытались повредить «полуторку», в частности, сломать ей дверь.

- Однако оперативно сработало охранное предприятие, также все действия этой группы попали под камеры видеонаблюдения, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В результате личности вандалов были установлены, теперь с ними предстоит разбираться сотрудникам полиции. Что касается «полуторки», то ее уже починили.

Стоит отметить, что порча машины времен Великой Отечественной войны вызвала гневные эмоции со стороны жителей города, которые выражали надежду, что виновные понесут заслуженное наказание.