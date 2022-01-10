Владимирские рыбаки утопили «Ниву» и сломали ее при попытке достать из воды

Фото: кадр с видео группы "Вконтакте" "Типичные новости\Владимирская область"

В ряде соцсетей Владимирской области появилась видеозапись, на которой изображается спасение отечественного внедорожника «Нива» с владимирскими номерами, провалившегося под лед на водоеме, название которого не упоминается.

На поверхности виднелась лишь задняя часть машины, за которую и зацепили буксировочные тросы. Если точнее — зацепили их за задний мост, который при попытке вытянуть «Ниву» из ледяного плена сломался. Однако дальше произошло более интересное — передняя часть почти уже выбравшейся на поверхность машины буквально переломилась пополам в районе соединения двигателя с коробкой передач. Проще говоря - у внедорожника оторвался моторный отсек вместе с двигателем и передним мостом.

По мнению любителей «Нивы», автомобиль был не новый, и просто не выдержал нагрузок при столь жесткой буксировке, что и привело к произошедшему.

В настоящее время данное видео разошлось по многим пабликам и телеграм-каналам страны.