Во Владимире чиновники отправляются на уборку городских улиц

Как сообщили в администрации города Владимира, в связи с обильным снегопадом, обрушившимся на регион ночью и утром 10 января, в ходе утренней планерки было принято решение направить часть сотрудников мэрии в помощь коммунальным службам.

- Наши сотрудники отправятся на расчистку остановок общественного транспорта, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В мэрии добавили, что чиновников на уборку города «командирует» каждое подразделение, однако делается это в добровольном порядке и в свободное от основной работы время. Если точнее — убираться сотрудники горадминистрации пойдут в обеденный перерыв.

На самом деле такая практика во Владимире не нова — в прошлые зимы во время обильных снегопадов чиновники также выходили работать лопатами.