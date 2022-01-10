Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 января 2022 9:05

Во Владимире чиновники отправляются на уборку городских улиц

Сотрудники мэрии помогут дворникам в расчистке подведомственных территорий
Алексей КОТМЫШЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Как сообщили в администрации города Владимира, в связи с обильным снегопадом, обрушившимся на регион ночью и утром 10 января, в ходе утренней планерки было принято решение направить часть сотрудников мэрии в помощь коммунальным службам.

- Наши сотрудники отправятся на расчистку остановок общественного транспорта, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В мэрии добавили, что чиновников на уборку города «командирует» каждое подразделение, однако делается это в добровольном порядке и в свободное от основной работы время. Если точнее — убираться сотрудники горадминистрации пойдут в обеденный перерыв.

На самом деле такая практика во Владимире не нова — в прошлые зимы во время обильных снегопадов чиновники также выходили работать лопатами.