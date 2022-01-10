В Муроме в столкновении двух автомобилей пострадал водитель

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, 8 января около 22.20 на перекрестке улиц Куликова — Московская водитель «Лады» 2000 года рождения при повороте налево под зеленый сигнал светофора столкнулся с автомобилем «Форд» под управлением 28-летнего водителя.

В результате столкновения водитель «Форда» получил травмы, прибывшие на место ДТП сотрудники «скорой помощи» оказали ему медпомощь на месте и отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП в ГИБДД проводится проверка.