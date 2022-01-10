Во Владимире водитель компьютерного магазина обокрал работодателя

В минувшем декабре в отдел полиции №3 по городу Владимиру обратился представитель компьютерного магазина, который рассказал, что их 27-летний водитель во время доставки товара клиенту забрал у того 73 тысячи рублей в качестве оплаты, однако с тех пор на работе не появился, а на связь выходить перестал.

Полицейским удалось разыскать молодого человека, который признался в том, что действительно украл деньги, принадлежащие работодателю. Свой поступок парень объяснил крупным долгом перед знакомыми, который он намеревался покрыть таким способом.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, на время следствия дознаватели отпустили молодого человека под подписку о невыезде. Расследование продолжается.