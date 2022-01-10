За сутки с улиц Владимира вывезли больше 5 тысяч кубометров снега

С вечера 9 января и в ночь на 10 января, сразу после начала очередного снегопада, снег с улиц Владимира убирали 42 единицы техники «Центра управления городскими дорогами».

С раннего утра 10 января колонны КДМ — всего 19 комплексных дорожных машин - проводят патрульную снегоочистку городских дорог. Общая протяженность чистящихся от снега дорог города составляет 350 км. Расчистку более чем 150 км городских тротуаров от снега выполняют 12 тракторов. Восемь самосвалов вывозят собранный снег на место временного складирования..

Сегодня к этим работам привлечены 52 единицы техники и 64 рабочих ручной уборки «Центра управления городскими дорогами».

За прошедшие сутки из города в места временного складирования вывезено более 5000 кубометров снега.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 ежедневно, круглосуточно.