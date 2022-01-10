Александр Авдеев заразился коронавирусом

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев на личных страницах в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом.

"В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции. Эту неделю буду работать удалённо, с использованием режима видео- конференц-связи", написал глава 33 региона.

Закончил чиновник сообщение словами о необходимости вакцинации, напомнив, что вряд ли хоть кого-то коронавирус обойдёт стороной.

"Как видите, никто от него застрахован. Очень вас прошу, найдите время и вакцинируйтесь! И, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности! Здоровья вам и вашим близким!" написал Авдеев.