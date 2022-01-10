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Происшествия10 января 2022 6:17

На пожаре в Собинском районе погиб человек

Его личность устанавливается
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

9 января в 19.06 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре двухквартирного дома в Собинском районе, деревне Михеево, д. 15. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 225 квадратных метров.

На пожаре погиб человек, личность уточняется. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.