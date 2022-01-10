На пожаре в Собинском районе погиб человек

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

9 января в 19.06 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре двухквартирного дома в Собинском районе, деревне Михеево, д. 15. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 225 квадратных метров.

На пожаре погиб человек, личность уточняется. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.