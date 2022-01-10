Во Владимирской области 10 января коронавирус диагностирован у 139 человек

Во Владимирской области 10 января лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

41 случай во Владимире, 25 - в Муромском, 22 - в Ковровском районах. По 10 заболевших в Александровском и Кольчугинском районах, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Киржачском, Суздальском и Камешковском районах, 4 случая - в Юрьев-Польском, 2 - в Меленковском, 1 заболевший в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 090 случаев заболевания (19 540 сл. в г. Владимире, 9280 сл. в Гусь-Хрустальном, 9281 сл. о. Муром, 7928 сл. в Ковровском, 4486 сл. в Александровском, 4011 сл. в Петушинском, 3436 сл. в Юрьев-Польском, 3529 сл. в Вязниковском, 3649 сл. в Кольчугинском, 3415 сл. в Суздальском, 2601 сл. в Собинском, 2775 сл. в Киржачском, 2099 сл. в Меленковском, 1874 сл. в Гороховецком, 1781 сл. в Камешковском, 1466 сл. в Селивановском, 1088 сл. в Судогодском, 851 сл. в г. Радужном).